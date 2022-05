Niklas Gustafson, el nutricionista sueco que encontró su hogar en Cádiz: "Comer natural nos hace más felices"

Aunque lleva a Suecia en el corazón, disfruta rodeado de mar, sol, deporte y una gastronomía que lleva su propio sello, Natruly , y el de su familia. Todos en esta casa, desde los más pequeños hasta los mayores, participan en el desafío de cambiar el mundo a partir del paladar. Sus abuelas ya prendieron en él la pasión por la cocina, pero fue el diagnóstico de celiaquía lo que marcó su vocación . Estudió, investigó, aprendió a escuchar su cuerpo y poco a poco fue creando un método que resume en cuatro pilares: no a los procesados, no a los azúcares refinados, sí a las grasas y moderación con los carbohidratos.

Fue un interés que fue creciendo y creciendo desde pequeño, cuando mis abuelas estaban en la cocina probando recetas y platos tradicionales. Las dos cocinaban mucho y a mí me encantaba estar por allí curioseando. Más adelante descubrí que tenía celiaquía y fue cuando me metí de lleno a investigar cómo podía sustituir el gluten, cómo me afectaba, cómo podía afectar la alimentación en mi día a día. A partir de ese momento, hace más de veinte años, no he dejado de leer, estudiar sobre nutrición, cocinar, crear recetas, descubrir nuevos sabores y, en definitiva, aprender a comer mejor

Hay muchas pautas que pueden ayudarnos a alimentarnos de una forma más sana. Si tuviera que elegir algunas básicas, me quedo con estas cuatro: eliminar los ultraprocesados de nuestra dieta, eliminar el azúcar , limitar mucho el consumo de carbohidratos y definitivamente comer más grasas saludables presentes en alimentos como carnes, pescados o frutos secos. Estos consejos me parecen un punto de partida muy necesario que cambiará radicalmente nuestra vida. Además, siempre aconsejo aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Es algo que muy pocas personas hacen y en realidad el cuerpo puede darnos muchísima información sobre lo que le hace bien y lo que le hace mal. Solo tenemos que fijarnos en aspectos como nuestros niveles de energía, de sueño o estados de ánimo.

Es un proceso que tiene que ver mucho con la educación y con ir cambiando los hábitos poco a poco . Si alguien lleva treinta años comiendo productos artificiales, llenos de saborizantes, edulcorantes y aditivos artificiales, le va a chocar al principio el sabor de lo natural. Por ejemplo, si un niño lleva comiendo siempre helados o yogures de fresa artificiales, cuando pruebe las fresas naturales puede que no le gusten porque el sabor no tiene absolutamente nada que ver. Por eso es importante educar en lo que realmente es natural y verdadero. Si vamos sustituyendo alimentos artificiales por su versión natural , nuestro paladar irá acostumbrándose y lo disfrutaremos mucho más al final ya que son sabores más ricos e intensos. Hay muchos trucos que se pueden aprender en cocina para que los alimentos naturales resulten apetecibles como diferentes elaboraciones, presentaciones, aderezos y especias que potencian el sabor y/o textura.

¡Por supuesto que sí! Además, para mi es muy importante recalcar que no es ningún sacrificio y no hay que afrontarlo como tal. La comida natural es mucho más sabrosa, te hace sentir mejor, te aporta más energía y es mejor para tu salud. ¿Dónde está el sacrificio ahí? En cuanto a la edad, no es ningún problema, el paladar se acostumbra muy rápidamente a nuevos sabores. Te pongo un ejemplo, yo mismo hace un par de años probé por primera vez la hoja de shiso, una hierba aromática usada en algunos platos japoneses. Era un sabor nuevo para mí y al principio su sabor peculiar no me encantó. Fue cuestión de darle un par de intentos más y ahora me encanta.