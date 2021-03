Superar crisis, gestionar el estrés o conocerse a uno mismo: libros de autocuidado que te engancharán

De vez en cuando, no está de más leer uno de esos libros inspiradores que te cambian la vida y te transforman en una mejor persona. Estos libros, en muchos casos escritos por gente que ha tenido que aprender por sí sola de los malos momentos, son realmente útiles.

El ser humano, por naturaleza, tiende a tener momentos de optimismo y pesimismo a lo largo de su vida. A través de los libros de autoayuda y superación personal podemos encontrar relatos, experiencias y consejos que nos ayudarán afrontar todo de manera más positiva , incluso las malas experiencias. Porque lo importante no es si nos suceden cosas buenas o malas, sino cómo reaccionamos a ellas.

Los mejores libros de superación personal no son aquellos que nos muestran claramente el camino que tenemos que seguir para encontrarnos bien con nosotros mismos, sino los que nos dan las herramientas necesarias para lograr el bienestar emocional que tanto necesitamos a través del autodescubrimiento.

No hace falta decir que no todos los libros de autoayuda y superación personal merecen la pena. Por eso, hemos preparado un listado de seis libros que te harán reflexionar y te ayudarán a ser mejor en distintos campos de tu vida: trabajo, amor, amistad…

Buenos días, alegría: cómo superar la tristeza y alcanzar el equilibrio emocional (Jesús Matos Larrinaga)

Este libro, escrito por el psicólogo español Jesús Matos Larrinaga y editado por la editorial Zenith, tiene como objetivo principal ayudar a las personas a gestionar la tristeza y no dejar que el estado de ánimo decaído nos domine cuando nos sentimos mal.

Entre sus páginas encontrarás pautas sencillas a aplicar en tu día a día durante varias semanas, junto a la información acerca de en qué consiste cada actividad y qué sentido tiene hacerla, todo ello indicado al detalle para que los lectores no se pierdan en ningún momento.

La semana laboral de 4 horas (Tim Ferriss)

Transforma tu cerebro con PNL (Jago Wendy)

Cómo superarse en tiempos de crisis (Shad Helmstetter)

El alquimista (Paulo Coelho)

El libro del autocuidado (Jennifer Ashton)

Se trata del libro perfecto para empezar a mejorar tu vida convirtiendo una serie de retos en grandes cambios en tu día a día. Aunque a veces pensamos que llevamos una vida relativamente saludable, no siempre es así. Al final la rutina nos come y si estamos todo el día sin parar de hacer cosas casi no tenemos tiempo ni para nosotros mismos.