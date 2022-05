Pese a no estar presentes en un gran número de fumadores, estas mutaciones sí que se encontraban más en estos que en los que no lo hacían. Esto confirma experimentalmente que el tabaquismo incrementa el riesgo de cáncer de pulmón al aumentar la frecuencia de las mutaciones. Esta es probablemente una de las razones por las que tan pocos no fumadores padecen esta enfermedad.