A medida que cumplimos años, las cantidades de medicamentos que tenemos que tomar son cada vez mayores . Pasamos del ibuprofeno de 400 al de 600 y de ahí al de un gramo. En lugar de un comprimido, se acumulan varios entorno al desayuno, a la comida y a la cena y tomárselas todos parece, en muchos casos, imposible (sin riesgo de atragantamiento ). Para solucionar este problema, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del Hospital Brigham and Women's, en Estados Unidos, han creado un gel que facilita la administración de fármacos ya que es mucho más fácil de tragar y que podría utilizarse tanto para mayores como para niños . Te lo contamos.

Está elaborado a partir de aceites vegetales y puede prepararse con diferentes texturas , que variarán a medida que vayas añadiendo agua, pudiendo ser desde una bebida espesa a una sustancia similar a la de un yogurt. Además, no necesita refrigeración, lo que facilita su conservación y transporte.

"Esta plataforma cambiará nuestra capacidad de lo que podemos hacer por los adultos que tienen dificultades para recibir la medicación. Dada la sencillez del sistema y su bajo coste, podría tener un impacto tremendo a la hora de facilitar a los pacientes la toma de medicamentos", afirma Giovanni Traverso, profesor adjunto de ingeniería mecánica Karl van Tassel Career Development del MIT, gastroenterólogo del Brigham and Women's Hospital y autor principal del estudio.

Además, esta estrategia no funciona con los medicamentos que no son solubles en agua. En el caso de los fármacos que sólo están disponibles en forma de píldoras, los profesionales sanitarios pueden intentar disolverlos en agua para que los mayores puedan tomarlos, pero las dosis que se obtienen no suelen ser exactas.