Te habrás dado cuenta viendo alguna serie o película, si has viajado Japón o eres un aficionado a la cultura del país. Los japoneses dejan los zapatos en la entrada de su casa, y tiene todo el sentido del mundo. Más allá de dejar las energías negativas fuera, para que no entren al interior del hogar, no pasearse con los zapatos en el interior de casa evita que introduzcamos y esparzamos miles de bacterias por nuestro salón, dormitorio o cocina. Porque sí, en nuestros zapatos se acumulan cientos de gérmenes.