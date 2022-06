Radiofrecuencia pulsátil: la intervención a la que va a someterse Nadal para seguir ganando Grand Slams

Recordamos que el mallorquín lleva tiempo luchando contra la enfermedad Müller-Weiss , que le provoca un dolor intolerable. " Vamos a hacer un tratamiento que consiste en una intervención en los nervios con inyecciones de radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir las sensaciones en el pie. Si conseguimos desinhibir el nervio, dejarlo tocado y medio dormido, también quitaremos el dolor permanente. Aunque me deje el pie con poca sensibilidad, si disminuye el dolor, ya sería un gran paso . Hay que confiar y confiaremos”, contaba a los medios. Te contamos qué es exactamente este tratamiento

El plan B, si esto no sale bien, es pasar por quirófano, pero en esta ocasión, para algo mucho más invasivo que tendría al tenista inmovilizado varios meses y medio año de baja. “Eso lo tendría que hablar conmigo mismo, con calma, porque sería una decisión de vida, de saber si compensa estar medio año parado, sin seguridad de nada. Tendría que entender mejor las cosas para tomar esa decisión que ahora no estoy preparado para tomar. La vida es más importante que otro título. Mi carrera ha sido mi prioridad toda mi vida, pero no está por encima de mi felicidad. Si sigo siendo feliz, seguiré, si no, haré otra cosa”, afirmaba el tenista ante la posibilidad de que la primera opción no fuese bien.