En ocasiones nuestro cerebro no es capaz de identificar dónde está el origen de la molestia , es lo que se llama dolor referido y es exactamente lo que ocurre cuando tenemos un ataque cardíaco. Además, debemos tener en cuenta que no todos son iguales y que cada persona tiene una gravedad diferente en los síntomas.

El dolor de mandíbula o garganta también es muy común. Suele ser una sensación que comienza en el pecho y pasa hacia arriba, como si te estuvieras asfixiando, para acabar en la mandíbula. De hecho, los dentistas no es raro que diagnostiquen que algo no va bien y manden al paciente a urgencias con un infarto ya que no ven que haya ninguna relación entre el dolor y el estado de la cavidad oral.