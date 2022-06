Robert De Niro, Rod Stewart y otros famosos que superaron el cáncer de próstata

Con base en las recomendaciones de las autoridades todos los hombres se deben someter a una revisión a partir de cumplir 50 años. Si todos lo hicieran se podrían evitar miles de muertes. Mientras que, al igual que otras patologías, nadie se encuentra exento. La palabra cáncer no conoce de clases sociales ni de profesiones, por eso mismo, seguro que a muchos nos sirve de inspiración saber que hay famosos que han padecido y superado el cáncer de próstata. ¡Os presentamos a algunos de ellos, puede que ni supieras que han superado la enfermedad!

El actor de 50 años Ben Stiller fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2014 , tras someterse a una serie de análisis de antígeno prostático. “No sabía qué iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida”, aseguraba en una entrevista en The Howard Stern Show. El actor fue operado, y tres meses después estaba libre de esta enfermedad. La detección oportuna ayudó a erradicar este problema. El actor invita ahora a los hombres a no temer y hacerse chequeos para que eviten pasar por estos momentos de tanta preocupación.

El extécnico azulgrana, y actual seleccionador nacional de los Países Bajos, confesaba en abril de este año que llevaba ya varios meses recibiendo tratamiento para combatir el cáncer de próstata que padece. El neerlandés reconocía que lo había mantenido oculto con el objetivo de que no afectase a sus jugadores y bajasen el rendimiento deportivo. De hecho, Van Gaal ha explicado que iba a las sesiones de radioterapia por la noche, después de los entrenamientos: "Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla", contaba.