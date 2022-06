Los juguetes sexuales siguen siendo un tabú para una parte importante de la población. Sin embargo, el 65% de las mujeres reconocen haber utilizado uno en algún momento de su vida. “Yo no tengo juguetes sexuales”, “No necesito nada más que a mi pareja”,” Yo no tengo eso porque soy muy mayor” o "Sí me lo regalaron, pero no he sabido cómo usarlo nunca", son algunas de las frases que más escucha Cristina Romojaro Pérez, responsable de la Unidad de Fisioterapia de Suelo Pélvico en Clínica DKF, cuando pregunta por ellos. Romojaro busca cambiar su mente y mostrarles los beneficios que tiene más allá del placer. Hablamos con ella para que nos lo explique.