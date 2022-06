Detectan el primer caso de cólera en España desde 1979: síntomas a los que estar atento

En España no se registran casos autóctonos de cólera desde el año 1979. Hasta hoy. La Junta de Castilla-La Mancha ha decidido precintar una finca en Toledo después de que una menor procedente de la Comunidad de Madrid haya contraído la enfermedad tras consumir agua del grifo de esa propiedad. Ahora se ha puesto en marcha una investigación para conocer el origen del agua, cómo se ha contaminado y si es posible que haya otras personas contagiadas. "No se trata de un caso grave, aunque se ha procedido al cierre de la finca hasta asegurar que no existen más riesgos para la población", explicaba un portavoz de la Junta.