El test casero que indica el riesgo de mortalidad: así se debe mantener el equilibrio sobre una pierna

Esos son los resultados de un estudio publicado en la revista British Journal of Sports Medicine . En la investigación participaron 1.072 personas de entre 51 y 75 años, el 68% eran hombres, y se desarrolló entre 2008 y 2020. La prueba era simple, se les pidió a los participantes que se pusieran de pie sobre una pierna durante 10 segundos sin ningún apoyo adicional , tampoco en las manos, intentando mantener el equilibrio.

Los investigadores indicaron a cada uno de los voluntarios del estudio colocar la parte dorsal del pie que no se apoya en la zona posterior de la parte inferior de la pierna opuesta, con ambos brazos a los lados del cuerpo y fijando la mirada hacia delante. Una vez en la posición correcta, tenían que aguantar 10 segundos, permitiéndoles hasta tres intentos para lograrlo.

Con los resultados, los expertos aseguraron que no poder mantener el equilibrio con una pierna durante 10 segundos se relaciona con casi el doble de probabilidades de morir en diez años en personas mayores y de mediana edad. También reflejan que aquellos participantes que no completaron la prueba tuvieron una supervivencia más baja respecto a los que sí lo lograron, sumando también un riesgo de mortalidad por todas las causas un 84% mayor.

Además, hay una tendencia ascendente en cuanto a las personas que no conseguían superar la prueba, a más edad, más participantes que no lo lograban. El 4'7% del grupo de entre 51 a 55 años no pudo, frente al 8'1% de los participantes de entre 56 y 60 años, el 17'8% entre los que tenían 61 y 65 años, el 36'8% de los de 66 a 70 años, y un 53'6% del grupo de 71 a 75 años.