Lo menos problemático es no acostarse justo después de comer, ya que, debido a la postura, la posición acostada favorece el paso de contenido del estómago al esófago, y produce por tanto regurgitación y reflujo. Así, aunque no es todo lo cómodo que quisiéramos, quizá la mejor postura para una siesta justo después de comer es sentado, ya que estar erguidos favorece el proceso de la digestión.

Una buena siesta es una de las costumbres españolas más envidiadas por los que no la pueden disfrutar. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones, ya que, como hemos mencionado anteriormente, adoptar una posición acostada justo después de haber comido (máxime si ha sido una ingesta copiosa), no es lo más recomendable, ya que dificulta el vaciamiento gástrico y el inicio de la digestión. Esto no quiere decir que dormir una siesta sea mala per se, sino que hay que tener ciertas precauciones. Por otro lado, a mayor duración de la siesta, mayor duración del vaciamiento gástrico. Por esto muchas veces nos levantamos de la siesta con la sensación de plenitud, o con mal sabor de boca.