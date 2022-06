Cristina Medina, de 'La que se avecina', sobre hacer ejercicio contra el cáncer: “Me voy a meter a surfear a pesar del dolor”

El deporte ha sido, durante todo su proceso, una pata fundamental de la batalla y aunque las fuerzas a veces flaqueaban y el dolor predominaba, su fuerza de voluntad era cada vez mayor. “Como llevo diciendo desde el principio el ejercicio es muy bueno e importante. A mí me duelen mucho las articulaciones, pero me voy a meter en el agua con dos cojones ”. Coger olas ha sido y es una de sus pasiones y reconoce que cada día le cuesta menos hacerlo.

“Ahora ya hace un año de todo, pero me encuentro muy bien. Para las personas que estáis con las ultimas sesiones de radio o de quimio, os quiero mandar un mensaje de confianza. Llega un punto en el que poco a poco te vas encontrando mejor, pero es verdad que tenemos que ayudar a nuestro cuerpo”. Y eso es lo que hace ella a través del deporte, aunque le cueste y aunque le duela. Asegura que a base de ir practicándolo el dolor cada vez va a menos y que va ganando la movilidad que perdió en la fase más dura de la enfermedad.

Más allá de lo que consigue con el ejercicio, reconoce que el estilo de vida que lleva ahora totalmente saludable también juega a su favor. “ Me ha ayudado mucho la alimentación, la vitamina c intravenosa, los hongos que son unos grandes activadores de las defensas… ” añade. Su voz se ha convertido en una especie de canto a la esperanza y gracia a compartir su proceso han sido muchos los que han conseguido librar la guerra con mayor fortaleza y entereza.

Una de las primeras veces que la hemos podido ver en plena forma ha sido en la premier de la película ‘Elvis ’, con una gran sonrisa y ese humor que le caracteriza aseguró estar ‘más recuperada” y asegura que habiendo pasado los primeros diez meses, “va saliendo del túnel”. Anímicamente está muy bien y físicamente cada vez mejor, aunque es consciente de que el proceso no se ha terminado aquí y espera que en las próximas revisiones todo vaya bien, pero sabe que no le queda otra que “convivir con la enfermedad” .

"Yo estoy feliz, no tengo ninguna queja, no tengo pareja, pero todo el mundo ha estado y está conmigo. Me ha tocado en el mejor momento de mi vida, para lo bueno y para lo malo", ha reconocido, agradeciendo todo lo que han hecho por ella sus seres queridos.