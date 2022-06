Salir del trabajo un viernes y aprovechar con los compañeros para tomarse unas cañas e interactuar fuera del entorno laboral es algo que muchos hacen, más ahora con la llegada del buen tiempo que se puede hacer al fresco de una terraza. Esto se repite un sábado de tardeo con los amigos o un domingo cuando aprovechas para tomar el aperitivo. Aunque en principio una simple caña no hace daño, hay personas a las que la cerveza no les sienta del todo bien y se aconseja no tomarla. ¿A quiénes? ¿Por qué?