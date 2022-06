Beatriz Rico, indignada por la lista de espera de la operación de un amigo: "Están jugando a la ruleta rusa con su vida"

Según los últimos datos, en España hay unas 700.000 personas esperando en la sanidad pública a ser llamadas para someterse a una intervención quirúrgica , con una media de 123 días de espera. Una lista de espera que se encuentra máximos históricos, ya que el 20'3% de los enfermos esperan más de seis meses para ser llamados. Todo esto es, precisamente, lo que ha denunciado la actriz Beatriz Rico en sus redes sociales, que ha explicado como un amigo suyo, del que no da el nombre, ha sido diagnosticado de un tumor y, tras ser operado una primera vez, le han emplazado a una segunda intervención urgente que no llega.

"Le dicen que hay que limpiar bien. Le aseguran que a finales de esta semana o principios de la que viene le avisarán. Os podéis imaginar la angustia de la espera. Han pasado ya más de dos semanas y, al no tener noticias, decide preguntar. La respuesta es que hay lista de espera y que, a pesar de que saben que es muy urgente, todavía no está programado ni siquiera para la semana que viene" , ha señalado Rico en su hilo de Twitter en el que explica la situación en la que se encuentra su amigo.

"Cada día que pasa esas células siguen ahí, no sé si estancadas o multiplicándose. Cada semana que pasa son posibilidades de curación que se nos escapan. Cuando te pilla cerca ves lo terrorífico de lo que está pasando y no das crédito. Hablamos de vidas humanas, de personas que ven cómo se está jugando a la ruleta ruda con sus vidas en un desesperante 'todavía no está programada su cirugía, ya le avisaremos'", denuncia.