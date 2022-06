Retroceder 50 años en el aborto o la emocionante dedicatoria de Gloria Steinem al médico que le ayudó: "Asumió el riesgo"

Han pasado casi 50 años desde que la Corte Suprema estadounidense le daba a las mujeres el derecho de interrumpir su embarazo . Ahora, se lo ha quitado. Lo que supondrá un retroceso en sus derechos de cinco décadas, poniendo en riesgo sobre todo la vida de las mujeres con menos recursos. No dejará de haber abortos, pero sus vidas correrán más peligro. En 1957, cuando aún no era legal, la periodista feminista Gloria Steinem tuvo que abortar y para ello contó con la ayuda de un médico, el doctor John Sharpe, que asumió el riesgo de ayudarle si le prometía dos cosas. La dedicatoria que le hizo al principio de su libro, titulado 'Mi vida en la carretera', ha vuelto a recorrer las redes hasta hacerse viral como símbolo del retroceso.

“Este libro está dedicado al doctor John Sharpe, médico londinense que, en 1957, una década antes de que en Inglaterra fuese legal practicar abortos salvo en el supuesto de que la mujer corriera peligro, asumió el considerable riesgo de ayudar a una estadounidense de 22 años que iba camino de la India. Sin saber nada aparte de que la chica había roto un compromiso en su tierra para salir en busca de un destino incierto, le dijo: 'Tienes que prometerme dos cosas. Primero, que no le darás mi nombre a nadie. Segundo, que harás con tu vida lo que te apetezca'. Mi querido doctor Sharpe (...): lo he hecho lo mejor que he podido”.