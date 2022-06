La manipulación y el almacenamiento de la fruta cortada no implica las mismas condiciones que la fruta entera cuya cáscara es su barrera protectora principal. En primer lugar, estas frutas se cultivan en contacto con la tierra, con lo cual, la piel del melón o de una sandía están en contacto con los microorganismos del terreno . Tras su recolección se realiza una primera limpieza, pero no es a conciencia. Ya en el punto de venta, en caso de que no se laven bien a la hora de partir las frutas, el mismo cuchillo que penetra la piel, que puede tener esos microorganismos de la tierra, los reparte por la carne y la parte comestible aumentando el riesgo de contaminación.

En segundo lugar, aunque estas frutas no suelen generar brotes de enfermedades alimentarias, cuando se manipulan con una higiene insuficiente se pueden convertir en un vehículo de gérmenes patógenos, parásitos y productos químicos. Más aún si durante el cultivo, la recolección, el almacenamiento y posterior venta no se han cumplido unos mínimos. Un posible problema significativo es la aparición de moho cuando no se mantiene la temperatura de conservación que corresponde. La piel de la sandía o del melón son un protector natural del moho, pero si se parten por la mitad o en rodajas y no hay frío la parte comestible queda expuesta.