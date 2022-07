Ha llegado la temporada en la que te es imposible negarte a un chapuzón en la piscina o en la playa . Temperaturas al alza y vacaciones es el cóctel ideal para tumbarte al sol y darte un baño de vez en cuando para refrescarte. Como la experiencia importa, sabes perfectamente que desde que pasas un rato dentro del agua las yemas de tus dedos se arrugan por completo , algo que no es exclusivo del verano, también ocurre cuando te das un largo baño en casa o una ducha que dura más de la cuenta. ¿Por qué se nos arrugan los dedos? La ciencia lo ha estudiado durante años y tiene respuestas.

Obviamente es un tema sobre el que se ha estudiado bastante. Al parecer todo es una reacción de los glóbulos rojos que se encogen tras estar un largo periodo de tiempo en el alguna como respuesta a un impulso del sistema nervioso, por eso se nos arrugan los dedos. No obstante, en una investigación de 2013, se determinó que las arrugas de los dedos mejoran la manipulación de objetos que estén húmedos o sumergidos, aunque no ocurría lo mismo con los secos, en este caso daba igual que los dedos estuviesen o no arrugados.