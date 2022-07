Peso máximo saludable: cómo calcularlo y por qué es importante conocerlo

La Organización Mundial de la Salud explica que el peso ideal es el que ayuda a mantenerse sano y con el que tenemos más probabilidad de vivir más y mejor. El peso ideal o saludable no depende de cánones estéticos, sino de valores asociados a la salud, así que no están necesariamente relacionados. Por tanto, el peso ideal es tu peso saludable, el peso con el que vas a sentirte bien en una horquilla que puede variar unos 15 kilos. Por tanto, no es una medición inflexible, sino que puede variar en función de la constitución de cada persona o de los momentos de la vida. No es lo mismo estar sometido a una gran presión física, estar embarazada, reponerse de una enfermedad o estar de vacaciones. Cada momento puede necesitar distintos recursos, siempre dentro de ese arco del peso saludable.