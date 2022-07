Si antes había que confinarse cuando se obtenía un resultado positivo, ahora esas cuarentenas desaparecen y no son obligatorias. No obstante, se recomienda minimizar todo lo posible los contactos durante los siete días siguientes al resultado, haciendo uso de la mascarilla y priorizando la higiene durante esos días. En caso de tener sintomatología fuerte y no poder desempeñar tus labores en tu puesto de trabajo, la baja laboral ya no se da automáticamente y tiene que ser tu médico el que te la dé.