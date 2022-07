Elena tiene dolor de cabeza y congestión. Ayer le empezó a doler la garganta y, pese a creer hasta ese momento que se trataba de alergia, la palabra coronavirus rondó por primera vez su cabeza. Primer test, negativo, segundo, también . Sus síntomas, en cambio, van cada vez a más. El caso de Elena no es aislado y es la tónica general de esta nueva ola en la que estamos inmersos.

BA.4 y BA.5, los dos sublinajes de ómicron predominantes en comunidades como Madrid y presente en absolutamente todas, traen una enfermedad diferente, menos grave, más contagiosa y con un escape vacunal considerable . Además, a los síntomas tradicionales, como la fatiga, la fiebre o la tos, se suman otros como la diarrea, el dolor de garganta agudo y una incubación exprés. Pero los resultados de las pruebas diagnósticas no cambian. Solo una línea. Te explicamos la razón.

Es una de las preguntas más repetidas entre los expertos. Nadie entiende lo que pasa, pero es común y recurrente entre los nuevos casos. El patólogo Michael Mina, pese a que no hay prueba científica que lo demuestre, ha querido dar una explicación. Las nuevas mutaciones empiezan a transmitirse con cargas virales bajísimas, antes de que puedan ser detectadas por un test de antígenos casero, explica. No obstante, los síntomas comienzan en ese mismo instante y no cuando la carga aumenta gracias a que la inmunidad se activa rápidamente, sobre todo entre aquellos vacunados con dosis de refuerzo.