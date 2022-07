Sin embargo, los médicos no lo ven claro. La inmunóloga Matilde Cañeles explicaba para 20 minutos que "dado que las variantes BA.4 y BA.5 presentan una deriva mutacional enorme respecto a BA.1 [ómicron original], ya no tiene sentido esperar a las vacunas bivalentes adaptadas a ómicron ". Pfizer y Moderna son los dos laboratorios que están trabajando en su desarrollo y los estudios preliminares muestras que aumentan considerablemente el nivel de anticuerpos.

La nueva ola a la que nos enfrentamos destruye la teoría de que el coronavirus es un virus estacional, ya que los picos no se están correspondiendo con las estaciones más frías, como ocurre con la gripe. Eso provoca también que no se puedan rediseñar formulaciones para cada nueva variante ya que no hay tiempo material para hacerlo. Por eso, esperar a la nuevas vacunas sí que tiene sentido en la población general, pero no en los mayores que son los que más riesgos tienen de hospitalización, enfermedad grave y muerte.