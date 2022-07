Si hay algo que tienen en común la mayoría de los actores protagonistas de las películas de acción y superhéroes, por no decir todos, es que están como un auténtico toro . Tanto Chris Hemsworth, actor que da vida a Thor en las películas de Marvel, como Jason Momoa, al que vimos interpretando a Khal Drogo en la serie Juego de Tronos o, más recientemente, a Aquaman, como Dwayne Johnson, el famoso The Rock, pueden presumir de tener un cuerpo grande y muy, pero que muy musculado.

Para lograr este cuerpazo, no hay duda de que todos estos intérpretes deben seguir una rutina de gimnasio muy dura y sacrificada , pero ¿qué ocurre con la alimentación? ¿Hay alguna dieta específica detrás de estos cuerpos tan musculados?

Según un reciente artículo publicado por la revista para hombres Mel Magazine, sí: todos estos intérpretes siguen una alimentación semejante , aunque no una especialmente rica, sana o variada.

También el de Jason Momoa, que declaró que para conseguir su cuerpo comía “pechuga de pollo cocida” cada dos horas (algo que, en sus propias palabras, no es “muy apetecible”), o el de Chris Evans, el Capitán América de Marvel, que también afirmó que comía pollo con arroz.

La dieta PBA parece haberse convertido en la alimentación estándar de todos los actores de acción, aunque no siempre fue así, ni mucho menos. Prueba de ello tenemos en el mismísimo Arnold Schwarzenegger, el héroe de acción por antonomasia, que sigue una dieta mucho más variada en la que hay espacio tanto para el brócoli y el pollo como para los zumos, los lácteos y los huevos, entre otros.

De acuerdo al artículo, la demonización de las grasas ha hecho que muchos culturistas hayan decidido reducir su alimentación hasta consumir estos tres ingredientes de manera casi exclusiva. Sin embargo, seguir una dieta PBA no solo no es bueno para la salud, sino que, y por irónico que parezca, tampoco ayuda a aumentar la masa muscular. No, al menos, por sí sola.