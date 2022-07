Cenas con amigos con el nuevo covid-22: "Antes caían cuatro, ahora 15"

Sin tener muy claro si seguimos en la séptima ola o ya estamos inmersos en la octava , las dudas sobre cómo actuar ante un positivo o de por qué los test no muestran los resultados reales son cada vez mayores. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia apela al uso de la mascarilla en interiores, transporte público y en caso de aglomeraciones. Pero las recomendaciones no se quedan aquí, también son respecto a las reuniones sociales.

De acuerdo con las previsiones médicas, el pico de contagios no se alcanzará hasta dentro de dos o tres semanas, en uno de los momentos más difíciles del verano. La primera quincena de agosto supone una vorágine de acontecimientos especialmente peligrosos. Empezando por ser el periodo donde más gente se va de vacaciones , pasando por el aumento de reuniones sociales, con fiestas e muchas ciudades y pueblos, y terminando por los hospitales en mínimos con muchos sanitarios de descanso estival.

En palabras de Quique Bassat, epidemiólogo e investigador del Barcelona Institute for Global Health, en declaraciones a Ser Catalunya, “Si haces una cena y antes se infectaban cuatro o cinco personas, con esta variante se infectarán 14 o 15”. Pese a que el cuadro clínico que se relaciona con estos sublinajes es leve, sobre todo en aquellos vacunados, no se deben minimizar sus riesgos. “Quien que no esté vacunado y lo coja, esta variante puede provocar una enfermedad muy grave”, apunta.