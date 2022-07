Y de repente estamos inmersos en el verano, ola de calor tras ola de calor . Con temperaturas que superan los 40 grados en la mayor parte del territorio español, parece imposible vivir con las ventanas cerradas y lejos de zonas húmedas , ya sean piscinas, ríos, mar o cualquier charca que nos permita refrescarnos y bajar unos grados nuestro termostato. Antes de irnos de vacaciones, solemos pasarnos por la farmacia para comprar una serie de productos que no pueden faltar: antimosquitos, protección solar, algún antigripal por si las moscas… La doctora Esther Samper, autora del libro ‘El lado oculto de la farmacia’ , nos ilumina sobre si estos productos son o no efectivos.

Sin embargo, es común en los supermercados encontrar unas pulseras que aseguran conseguir lo mismo , pero son una verdadera estafa. “La normativa no se cumple para las pulseras antimosquitos. No sirven para nada o para casi nada ya que su radio de acción, con suerte, se limita a escasos centímetros de donde está colocada , dejando totalmente desprotegido el resto del cuerpo”.

La realidad, más que pese, es que no hay ninguna solución para los resfriados ni las gripes, ni las de invierno ni las de verano. Lo que hay son fármacos que alivian ciertos síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza, la inflamación… Ahí encontramos el paracetamol o el ibuprofeno, pero nada más. “Si lo que queremos es aliviar síntomas como la tos, la congestión nasal o los mocos, en la casi totalidad de los casos no está indicado consumir medicamentos para estos signos/síntomas. Bien porque no son efectivos o bien porque la balanza riesgo/beneficio nos dice que no conviene usarlos”, alerta la doctora.