Ahora que se han eliminado las cuarentenas y las bajas laborales, otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta es cuánto tiempo somos contagiosos y cuánto tarda en desaparecer el virus de nuestro cuerpo. Que dejemos de tener síntomas no significa que nuestro cuerpo haya eliminado por completo al coronavirus, es más, de acuerdo con una investigación publicada por BMJ Journalsm de media, el virus permanece en el organismo 30 días tras el primer resultado positivo en un test, y unos 36 desde que aparecen los síntomas. Pero Estados Uidos no lo ve claro y sus Institutos Nacionales aseveran que puede quedarse incluso meses, sobre todo en los casos asociados al covid persistente.

La otra cuestión sobre la mesa, que es cuántos días de autoaislamiento son necesarios para estar seguros de no pegárselo a nadie. Una investigación publicada en el New York England afirma que cinco días no son suficientes y que, en todo caso, no se deberían tener contactos normales hasta que no dé totalmente negativo el test de antígenos.