El médico Spiriman critica el tratamiento contra el cáncer que se da en España: "De vuelta a la quimio, a recibir más mierda"

“¡Vamos cabrón! Tú quieres quitarme la vida, pero solo piensas en ti y en destruir. Aquí está mi cuerpo para decirte que te vayan dando mucho por culo. Que somos muchas más células y mejores que vosotras, egoístas de mierda” , señalaba el médico sobre su enfermedad, anunciando, además, que se iba a entrenar, “aunque me duela el alma”.

“Prepárate para el siguiente veneno. A mí me joderá, pero a ti también. A ver quién aguatan más”, escribía el médico.

"Estoy hecho mierda. No os podéis hacer una idea de lo cansado que me encuentro. Para los que no sepáis, tengo cáncer de pulmón, con muchas metástasis, en huesos también, y estoy recibiendo una quimioterapia que se utiliza hace años y años, estos son los avances que tenemos en la oncología y la medicina tradicional", lamentaba en otra publicación de los últimos días.