La mayoría de los casos a día de hoy son leves y sus síntomas no suelen durar más de tres o cuatro días. Sin embargo, el reto al que nos enfrentamos está en los resultados de los test de antígenos. Por un lado, están los que no dan positivo, aunque tengan síntomas totalmente compatibles. Esto se debe, según los expertos, a que la carga viral es tan baja que no consigue detectarla la prueba. Por otro, algunos expertos aseguran que no es necesario antígenos que cerciore que se ha superado la enfermedad, pero eso no convence. Te contamos cuándo dejas de ser contagioso con BA.4 y BA.5.