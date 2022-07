No hay nada peor después de una noche de fiesta que levantarte con una mala resaca . O quizá sí. Que sea tu hijo el que lo haga. Ojeras hasta el suelo, falta de apetito, vistas continuas al inodoro… y todo aderezado con una dosis de mal humor. Si, además, vives en pamplona y llevas sufriendo toda una semana de encierros, seguro que lo entiendes todavía mejor. En los últimos meses han salido al mercado varias pastillas que prometen acabar con las odiadas resacas e, incluso prevenirlas . Te contamos cuáles son y hablamos con la farmacéutica Carlota Martín-Maestro para que nos aclare si realmente funcionan o no.

Se trata de una píldora natural y vegana, que logra descomponer el 70% del alcohol ingerido en apenas una hora, siempre y cuando se tomen dos unidades al menos 60 minutos antes de comenzar a beber. Por lo tanto, no evita la borrachera en sí, sino que mejora la resaca posterior . No se trata de un medicamento y será de venta libre. Se ha empezado a comercializar ya en Reino Unido por 30 libras y se espera que en las próximas semanas llegue a nuestro país.

Pese a que son claramente beneficiosas, "te pueden ayudar, pero no son la panacea". Es decir, que tomar una no significa que vayas a estar como cualquier día en el que no has ingerido nada de alcohol.