María es periodista, tiene 53 años y todos los síntomas compatibles con la covid-19. Congestión, dolor de cabeza, fatiga, décimas. Estuvo en contacto con un positivo hace apenas 3 días, en un interior, sin ventilar y sin mascarilla. “Sin embargo, por mucho que me repito el test no deja de mostrar solo una línea”, nos cuenta. A José, de 97 años, le ocurre lo mismo. “Mi mujer Carmen dio positivo hace una semana y dos días y yo sigo dando negativo, aunque me encuentro muy mal. Tengo fiebre, me han tenido que subir el oxígeno y estoy muy cansado, sin fuerzas”, explica.