Hace calor, estamos de vacaciones y los excesos son parte del verano, pero si las malas digestiones son algo recurrente o no las has tenido nunca y comienzas ahora, puede ser que tu aparato digestivo intente decirte algo. Hemos hablado con con Diego Sánchez, especialista del aparato digestivo, para que nos aclare qué otras enfermedades pueden estar manifestándose.

En general, la alimentación y el estrés son los principales causantes de estos problemas. Así, en situaciones de intolerancia alimentaria, fundamentalmente a azúcares complejos como la lactosa, fructosa o sorbitol, o en presencia de enfermedades complejas como la Enfermedad Celiaca, la presencia de sintomatología de dispepsia es la norma. También hay que tener en cuenta las alergias alimentarias, que muchas veces se manifiestan exclusivamente con síntomas digestivos. Por otro lado, el estrés, tanto agudo como en el contexto de trastornos del ánimo, como síndromes ansiosos o depresivos, es uno de los principales causantes de estos síntomas. No hay que olvidar que las infecciones como el Helicobacter pylori o parásitos, la presencia de sobrecrecimiento bacteriano e incluso, en muchas ocasiones, el propio tratamiento antibiótico, puede desencadenar estos síntomas. También factores hormonales tienen influencia en la calidad e intensidad de la sintomatología digestiva.

La Enfermedad Celiaca es una enfermedad que afecta a aproximadamente el 1% de la población mundial. Sin embargo, la inmensa mayoría de los pacientes no están diagnosticados, bien porque no presentan una sintomatología muy florida, bien porque están catalogados como otras patologías diferentes. De esta forma, es importante descartar la Enfermedad Celiaca ante cualquier paciente que acuda a la consulta con síntomas dispépticos, máxime si tienen antecedentes familiares de Enfermedad Celiaca o algún otro factor de riesgo. No obstante, es importante hacer un diagnóstico dirigido, ya que en ocasiones las analíticas son negativas y, sin embargo, el paciente tiene una base celiaca.