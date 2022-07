Hay a quienes la operación bikini se les echa encima. Los que no se han estado cuidando durante el año y, a dos semanas de las vacaciones, intentan solventar meses de malos hábitos. Quizá a todos nos haya pasado alguna vez en la vida. En estos casos se recurre a lo que sea, y los productos adelgazantes, como los sustitutivos o las cápsulas quemagrasa, suelen ser una opción fácil y rápida. Los nutricionistas repiten una y otra vez que la dietas milagro no son recomendables, pero estos productos que se compran en farmacias, es decir, en establecimientos sanitarios, tienden a mirarse con mejores ojos. Hablamos con Esther Samper, autora del libro ‘El lado oculto de la farmacia’ para que nos arroje luz sobre por qué sí o por qué no deberíamos tomarlos y los posibles efectos que pueden tener en nuestra salud.