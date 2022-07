Pese a que todas las miradas se centran en las altas temperaturas y los incendios que están asolando el país, el coronavirus sigue entre nosotros y con unos datos preocupantes . La variante BA.5 ya es la predominante. Más contagiosa, con sintomatología leve y mantenida en el tiempo. De acuerdo con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el 15% de los pacientes adultos contagiados por la Covid-19 terminan padeciendo covid persistente, una condición que ocurre, según la OMS, en “individuos con antecedentes de infección por SARS-CoV-2, generalmente tres meses después del inicio, con síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo".

Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dificultad para respirar o disfunción cognitiva . Un estudio reciente publicado en Brain and Behavior mostró que la enfermedad generaba un impacto generalizado en las habilidades de atención, las funciones ejecutivas, el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Y, por otro lado, la literatura científica estima que entre el 9% y el 49% de los pacientes presentan fatiga cuatro semanas después del inicio de los síntomas, e incluso algunos muestran que puede persistir durante un año en al menos un tercio de los pacientes.

Sin embargo, el hecho de si existía o no una conexión entre la fatiga y la ansiedad o la depresión en los pacientes con covid persistente es algo que no se había llevado a los laboratorios. Hasta ahora. Un trabajo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), publicado en abierto en el Journal of Neurology, revela que la fatiga en los pacientes con postcovid está relacionada con padecer ansiedad, depresión y apatía.