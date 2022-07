Qué alimentos pueden causar demencia

Por otra parte, alimentarse de aquello que el organismo no necesita genera alteraciones, provoca enfermedades y baja las defensas. El cerebro por su parte se enfrenta a problemas neurológicos que desencadenan enfermedades mentales. Lo positivo es que siempre se está a tiempo de cambiar y mejorar la alimentación, sin importar la edad. Los efectos se perciben prácticamente desde el primer día.

La psiquiatra nutricional enumera cinco alimentos que habría que eliminar del menú para nuestra salud mental y no desarrollar demencia o retrasarla ante la vejez:

La energía que necesita el cerebro para trabajar e impulsar la actividad celular es la glucosa que está presente en los alimentos de forma natural. El azúcar en sí mismo, así como el azúcar añadido y refinado o la fructosa de algunos alimentos procesados, de los ultraprocesados o de las bebidas azucaradas aporta al celebro un exceso de glucosa que no necesita . Según distintos estudios, ese exceso de glucosa se ha relacionado con problemas de memoria y una menor plasticidad del hipocampo, el área del cerebro que controla la memoria.

Aunque algunos alimentos no tengan un sabor dulce, como los carbohidratos, aquellos con una alta carga glucémica son procesados por el cerebro como si fuera un azúcar. Se trata del pan blanco, las pastas de cereales que no son integrales, el arroz blanco, las harinas refinadas... Su índice glucémico es muy alto lo que quiere decir que se convierten muy rápidamente en glucosa cuando se descomponen durante la digestión resultando excesivo para el cerebro. Este órgano como hemos dicho necesita glucosa para trabajar, pero en dosis lentas, que sí le aportan los carbohidratos de calidad de granos integrales y alto contenido en fibra. La miel, el zumo de naranja o el pan integral son alimentos clasificados con un índice glucémico medio y los vegetales verdes, la mayoría de las frutas, las verduras crudas, los garbanzos o las lentejas, por su parte, son clasificados con un índice glucémico bajo. Estos últimos son los más recomendados para la función cerebral.

Es una fuente extra de calorías vacías. El alcohol no es bueno para el organismo y menos para el cerebro porque incide directamente en el desarrollo de la demencia, aunque la respuesta de cada persona ante su abuso no sea la misma, según explica Uma Naidoo. Es evidente que el alcohol no permite pensar con claridad, concentrarse o tomar decisiones correctas sino todo lo contrario. Afecta a la zona prefrontal del cerebro, el área que controla las funciones de acción y ejecución, el desarrollo de estrategias e ideas, la planificación, la memoria de trabajo o de aprendizaje, la atención selectiva o el control de la conducta.