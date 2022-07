“Es un libro que he escrito con el corazón y con mucha sinceridad. Es verdad que en algunos de los momentos de mayor oscuridad llegué a temer por mi vida. Llegué a pensar que me iba morir y me horrorizaba esa idea. También pensaba en qué pasaría el día de mañana con mi hijo, quería que tuviera la versión de mi vida por mí, y no por la que le fueran a contar”, relata sobre algunos de los momentos más complicados de su vida.