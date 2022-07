El 89% de los españoles, 20 puntos más que el año pasado, tiene previsto viajar este verano, tal y como indica el informe de verano del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). Aunque los destinos nacionales siguen siendo los predominantes, los internacionales recuperan fuerza. Por más que nos gustaría que no fuese así, nuestro día a día está repleto de imprevistos y contratiempos que no podemos prever, y el periodo de vacaciones no es una excepción. Además, aunque queramos pasar página, la realidad es que aún vivimos en pandemia. En el ámbito de la salud y el bienestar, resulta clave incluir en nuestra maleta un botiquín, el cual nos permitirá poder hacer frente a aquellas problemáticas más habituales.