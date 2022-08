Las picaduras de los mosquitos se caracterizan por ser increíblemente molestas y por producir picores en la piel, irritación e hinchazón en la zona afectada , una tríada que, pese a ser mayormente inofensiva, resulta muy irritante, ya que hace que sus víctimas se rasquen, pese a que no deberían, con ahínco.

Otra opción, por si no quieres invertir en estos productos o por si no tienes una farmacia cerca, es que recurras a algún remedio casero contra las picaduras. Uno de los más sencillos pasa por lavar la zona con agua y jabón y aplicar hielo a la zona inflamada durante unos diez minutos, aunque también puedes aplicar miel o una mezcla con bicarbonato de sodio, el producto multiusos que no puede faltar en ningún hogar.