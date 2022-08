Entre los mortales comunes, las cifras son distintas: un 50-65% en el caso de los hombres y un 40-55% en el caso de las mujeres. En circunstancias óptimas, el almacenamiento de glucógeno no alcanzaría los 700 gramos, y lo más probable es que estuviera en torno a los 550 gramos. En suma, todo ese glucógeno distribuido por el cuerpo podría conseguir unas 2.200 calorías. Nos quedaríamos sin reservas y sin combustible para llegar a las 3.000 calorías que varios expertos españoles calcularon que se queman en el maratón de Valencia, el más popular de los que se celebran en nuestro país.

La consecuencia directa de este déficit de energía son las famosas 'pájaras' o 'muros de corredor', momentos de bajón energético cuando ya no hay leña o glucosa que quemar y el organismo tiene que tirar de las reservas de grasa . Estas reservas son mucho más abundantes , pero, desde el punto de vista energético, menos eficientes para correr a toda velocidad. En otras palabras, la grasa da energía, pero si queremos coger velocidad, necesitamos el azúcar.

Sin embargo, nuestro organismo no es multi-tarea. Si come, necesita digerir y pone su atención en el estómago. Si corre, necesita procesar energía. Correr y comer no se llevan bien, mucho menos cuando hay que asimilar extra de glucosa. De ahí, las imágenes de corredores o ciclistas vomitando después de un gran esfuerzo físico, unido a la ingesta de algún alimento.