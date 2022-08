El estudio más representativo al respecto fue publicado en la revista American Physiological Society, en el que se explica que esta recomendación está obsoleta y obedece simplemente a intereses comerciales de empresas embotelladoras de agua mineral . El nutricionista Juan Revenga es de esta misma opinión y asegura que hay más evidencia de que no se debe beber tanta agua de que sí hay que hacerlo.

Es más, afirma que esta recomendación puede resultar excesiva para una persona sana en un clima templado y una vida sedentaria . Recalca, además, que tomar esta cantidad de líquido puede producirnos una hiponatremia, es decir, reducir demasiado los niveles de sodio en sangre. En su blog asegura que beber de 6 a 8 vasos al día no solo carece de sentido, sino que además está ampliamente desacreditado.

Como bien explica el nutricionista y corrobora también el estudio ‘Importancia del Agua en la Hidratación de la Población Española’, debes beber lo que te pida el cuerpo . “En nuestro organismo existen mecanismos reguladores en el sistema nervioso central, que detectan la disminución de agua en las células, y es entonces cuando se activa la sed. Deberíamos servirnos de este mecanismo para regular la ingesta de agua , no de lo que nos diga ninguna marca comercial o cualquier recomendación genérica”, explica en RAC1.cat Mercè Gonzalo, dietista-nutricionista impulsora de Menta & Mandarina.

La ingesta de agua no puede ser una pauta generalizada ya que depende de muchos factores entre ellos la edad, la composición corporal, el ambiente exterior, el calor o el ejercicio físico entre otros. No obstante, debido al calor extremo que estamos padeciendo en las últimas semanas recuerda no ignorar las señales de tu cuerpo e hidratarte bien.