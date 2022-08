Quedan dos horas para seguir durmiendo, pero te despiertas y ya no hay manera de conciliar el sueño . Al rato no sabes si seguir en la cama o adelantar la rutina mañanera, lo cierto es que estás cansado. En Uppers hemos consultado por qué nos despertamos antes de que suene el despertador con un especialista en sueño. No hay problema si el hecho de despertarse antes de lo que toca es puntual, por ejemplo, debido a un fuerte ruido repentino. Al convertirse en una costumbre es cuando hay que buscar la causa y ponerle remedio para conseguir tener un sueño reparador y saludable; tal como apuntan los expertos se logra durmiendo unas ocho horas diarias de media.

Dormir es vital para el organismo. Mientras estamos despiertos las neuronas establecen conexiones entre ellas como resultado de las experiencias, creando recuerdos y respuestas continuamente como forma de aprendizaje. Al pillarte el dedo con una puerta, el cerebro asocia lo sucedido con el dolor en el dedo haciendo que la respuesta ante esa situación si se repite sea distinta para no volverse a pillar. Durante el sueño, el cerebro revisa las conexiones que se han ido sucediendo a lo largo del día, suprime lo que no es relevante y refuerza lo que sí lo es . Según detallan los expertos, los últimos descubrimientos apuntan además que “el cerebro elimina subproductos neurotóxicos que se acumulan durante las horas de vigilia”.

Los problemas de sueño son intrínsecos al embarazo o al hecho de cumplir años, pero el estrés sí que es posible intentar atajarlo para poder dormir más horas. De todos modos, los expertos recomiendan aplicar lo que llaman la higiene del sueño que consiste en lo siguiente: no dormir nunca una siesta mayor a 30 minutos; no practicar deporte tres horas antes de irse a la cama; esperar unas dos horas tras la cena para acostarse; no beber alcohol y menos durante esa cena; cumplir una rutina diaria para acostarse y levantarse de modo que se haga siempre a la misma hora; y, por último, no utilizar dispositivos electrónicos en la cama ni hacer llamadas.