Olivia Newton-John, gran defensora de la marihuana terapéutica: así le ayudó a combatir lo peor del cáncer

No ha habido punto en el mundo que no haya sentido una gran pena al conocer la noticia de la muerte de la eterna Sandy. El fallecimiento de Olivia Newton-John ha sido una gran pérdida para los amantes del cine, la música y sobre todo su película cumbre: Grease.

"He tenido suerte tres veces, ¿verdad? Tengo que verlo de esa forma. Cada día que vivimos es una bendición, nunca sabes cuándo se va a acabar el tiempo que tenemos. Todos tenemos una cantidad finita de tiempo en este mundo y lo que tenemos que hacer es estar agradecidos por ello ", añadía.

Incluso la artista afirmaba que el cáncer le había cambiado la vida, y en muchos aspectos había sido "un regalo", aunque aseguraba que "no se lo deseaba a nadie".

"No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer. Veo mi vida como un viaje y la enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión". Como siempre, Olivia demostró con su sonrisa que era un icono inolvidable.