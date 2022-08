Con la llegada del verano nos atrevemos a hacer actividades que en otras épocas del año es más complicado o no tenemos esa opción. Por eso mismo, aprovechando tu visita anual a la playa no dudas en sacarle el máximo partido al océano. Es probable que para uno de tus días te hayas planteado pasar una jornada en un barco , navegando por las aguas turquesas y visitando diferentes calas en las que irte dando un chapuzón refrescante. Pero siempre hay algo que echa para atrás, ¿y si mareas? Te damos unos consejos para poder subirte al bote y disfrutar por completo de tu día en alta mar.

No eres el único con ese temor, tampoco al último que le puede pasar que, al rato de estar navegando, el mareo comience a hacer acto de presencia impidiendo que disfrutemos de un día que iba a ser de los mejores de las vacaciones.

La cinetosis, el nombre real de ese mareo, se produce porque nuestro cerebro está recibiendo información contradictoria. Por una parte, nuestros ojos no captan un desplazamiento, mientras que por otra nuestro oído interno sí que lo nota. Es por eso por lo que siempre se aconseja no ir leyendo o mirando el móvil, pues nos puede hacer sufrir ese mareo que no queremos que haga acto de presencia. Entonces, ¿cómo prepararte para salir a navegar?