El conocido coloquialmente como mal de altura o mal de montaña es la f alta de adaptación del organismo a la falta de oxígeno (hipoxia) de la altitud. A medida que ascendemos, se produce una disminución progresiva de la presión atmosférica y de la presión parcial de oxígeno en el aire que inspiramos. Los primeros síntomas aparecen cuando el organismo no se adapta a niveles tan bajos de oxígeno y no puede funcionar correctamente.

Aparece a partir de las 6-12 horas de haber llegado a a los 2.500 metros del altitud, aunque también puede retrasarse hasta 24 horas después. A los 3.000 metros lo experimentan un 30% de los viajeros, y a los 4.000 metros afecta a un 65-70%. Es más frecuente en menores de cincuenta años y en personas que residen habitualmente a menos de 900 metros de altitud. Curiosamente, el estado de forma o la preparación física no lo previenen , por buenos que sean, ya que puede afectar incluso a atletas experimentados.

La susceptibilidad a padecer mal de altura es inversamente proporcional a la edad del sujeto, probablemente debido a la madurez del sistema nervioso. No se recomienda el empleo de fármacos para prevenirlo. Hay que dejar de ascender y, si los síntomas no mejoran, bajar para perder altitud lo antes posible al menos hasta la cota donde no se presentaban síntomas.