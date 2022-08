La poliomelitis vuelve a amenazar a Occidente, donde llevaba tiempo erradicada, tras la detección de un caso en Nueva York, algo que no sucedía desde hace una década, y de restos en las aguas del alcantarillado en Reino Unido. ¿Está de vuelta la enfermedad que durante años fue un gran problema de salud en muchos países como España? El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) lo tiene claro: "Mientras haya grupos de población no vacunados o insuficientemente vacunados en los países europeos y no se erradique la polio a nivel mundial, sigue existiendo el riesgo de que el virus se reintroduzca en Europa".