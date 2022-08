¿Estoy sufriendo un derrame cerebral como Futre? Síntomas que te avisan de que algo no bien

El ictus es la causa de unas 40.000 muertes al año en España. Algunos son infartos y otros d errames cerebrales . Estos últimos se producen cuando un vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al cerebro se bloquea por un coágulo o se rompe. El cerebro no recibe el oxígeno que necesita y si el paciente no recibe atención médica de forma inmediata puede quedar con secuelas permanentes como parálisis o trastornos del habla, e incluso puede morir .

A menudo lo confundimos con la migraña , pero se se trata de un síntoma que vigilar. Si el dolor no cesa o es demasiado continuado durante varios días, lo mejor será acudir al médico.

Otra afección muy común, especialmente si has ingerido comida en mal estado o has pasado una noche de excesos. Pero si no eres capaz de explicar la causa a simple vista, podría englobarse dentro de los síntomas relativos a los derrames cerebrales.