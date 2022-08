De hecho, ambas variantes ya han sido definidas como "los Houdini del covid", verdaderas "artistas del escapismo", según ha indicado el especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California Peter Chin-Hong, en 'The New York Times'. Por su parte, El profesor de inmunología del Imperial College of London Danny Altmann, autor de un artículo reciente sobre la cepa, escribió en The Guardian cómo las infecciones por ómicron eran un "pobre refuerzo" de las inmunidades a otras infecciones por ómicron.