Cáncer de próstata: el gran tabú de los mayores de 50

Ese pudor o vergüenza que rodea a esta enfermedad, esa reticencia a ir al médico y a hablar abiertamente de ella, como si eso pusiera en riesgo la masculinidad, es la principal causa de que no exista una conciencia colectiva para fomentar su detección temprana , administrar tratamientos menos agresivos y, en definitiva, salvar más vidas. Tampoco ayuda a dar visibilidad la ausencia de políticas públicas y planes oncológicos en las diferentes autonomías. En España no se realiza un cribado a la población para poder detectar este carcinoma como sí existe para el de mama, cérvix o colon, con menos casos.

Uno de las razones más citadas para no acudir al urólogo es el tabú que hay en torno a la revisión rectal, la forma por excelencia de diagnóstico de este cáncer. Esta prueba es un examen médico que consiste en la introducción de un dedo por el ano para palpar el tamaño y estado de la próstata. Es indoloro y apenas dura unos segundos pero, junto a una analítica de sangre , permite no solo descartar el cáncer de próstata, sino la probabilidad de padecerlo en el futuro. De hecho, el primer signo de la enfermedad es el hallazgo de PSA (antígeno prostático específico) elevado en un análisis de sangre.

Si el cáncer de próstata se diagnostica de forma precoz, a los cinco años, el 98% de los pacientes continúan vivos. En cambio, si se ha diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa de supervivencia a cinco años se reduce al 31%. Se trata de un cáncer indoloro que no produce síntomas hasta que no está muy avanzado , por eso es más importante acudir a revisión. En cualquier caso, los siguientes síntomas deberían alertarnos, según indica la Asociación Española de Urología (AEU):

Cuando no se ha diagnosticado el tumor a tiempo y ya no se pueden aplicar estos tratamientos, existen terapias que permiten que el paciente, aunque no se cure del cáncer, pueda vivir muchos años con una buena calidad de vida. La Asociación Española de Urología también hace hincapié en que no todos los tumores tienen que ser tratados, especialmente los “etiquetados de bajo o muy bajo riesgo, poco agresivos y poco voluminosos”, aunque todos tienen que ser vigilados.