Un grupo de científicos ha presentado en la reunión anual de la Sociedad Endocrina de San Diego, En Estados Unidos, un estudio que afirma que el extracto de bulbo de cebolla puede potenciar enormemente los resultados de la metformina, un fármaco antidiabético bastante común , y reducir a la vez los niveles elevados de azúcar en sangre y colesterol. En el experimento, los científicos suministraron metformina y varias dosis de extracto de cebolla a ratas tanto diabéticas como no diabéticas y las primeras redujeron de forma notable su colesterol y los niveles de azúcar en sangre.

Sin embargo, lo que le resultó especialmente sorprendente a los investigadores es que el extracto de cebolla provoco un aumento de peso en los animales no diabéticos, cosa que no ocurrió con los que sí lo eran. “Pese a ser un alimento que no tiene muchas calorías, parece aumentar la tasa metabólica y, con ello, aumentar el apetito, lo que lleva a un aumento de la alimentación”, explica Anthony Ojieh, autor principal del estudio.