Hasta el momento, la solución habitual para superar esta dolencia era la utilización de férulas de descarga que limitaban el impacto y protegían la estructura dental. Ahora, ha surgido un nuevo tratamiento que puede sorprender: el bótox , esta vez usado no con fines estéticos, sino terapéuticos .

A veces no damos importancia al bruxismo y no lo consultamos con el médico. Pero es una patología que puede impedir el descanso adecuado y desgastar las piezas dentales. Con ello, tendríamos problemas de mordida, así como una digestión deficiente, ya que el mecanismo metabólico por el que procesamos los nutrientes comienza con la masticación.

En cualquier caso, existen dos tipos de bruxismo : el primario , cuando no hay una causa médica definida y se relaciona con el estrés, y el secundario , asociado a enfermedades neurológicas, como el Parkinson.

El bótox, además, no tiene efectos secundarios. El resultado de la intervención se observa a los diez días o dos semanas una vez iniciado el tratamiento. La articulación de la zona temporomandibular se encontrará mucho más relajada y el paciente notará que se levanta por las mañanas con una menor sobrecarga. Además, no sentirá el dolor habitual y cuando coman alimentos más difíciles de masticar, por ejemplo las verduras crudas, no sentirán molestias ni se les bloqueará la mandíbula.