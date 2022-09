Puede que con la vuelta de las vacaciones y el cambio de estación, sufras algunos problemas para conciliar el sueño . Los problemas para dormir también pueden aparecer en jóvenes y adolescentes , propiciados, sobre todo, por el cambio de hábitos y la reordenación de sus horarios. Entre los remedios más eficaces para superar este insomnio estacional está la melatonina. Pero no siempre es fácil de digerir.

La melatonina es una de las hormonas que el cuerpo necesita para funcionar con normalidad. Su función principal y más conocida es la de regular el ciclo del sueño. Nuestro organismo segrega melatonina, pero a veces, no en la cantidad suficiente. Los niveles de melatonina pueden descender por la edad o porque no nos expongamos a la suficiente luz solar. El sol facilita la segregación de melatonina, de manera que, por la noche, los niveles en sangre aumentan, contribuyendo a disfrutar de un descanso reparador. Sin embargo, la secreción de la hormona no siempre es la correcta, por eso es fundamental tomar los aportes necesarios, aprovechando todo su potencial y sin problemas digestivos.